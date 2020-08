Calciomercato Inter, bomba dal Brasile: Messi vuole lasciare il Barcellona “ya” (Di domenica 16 agosto 2020) E’ una voce di mercato già bollata da più parti come suggestione di fantamercato. LEGGI ANCHE => Calciomercato, Messi all’Inter? Arriva l’ennesima smentita dalla Spagna Ma a volte le suggestioni possono diventare realtà. Specialmente quando da una parte si fiuta aria di rivoluzione totale (dopo una devastante batosta) e dall’altro tutto va per il meglio. Parliamo … L'articolo Calciomercato Inter, bomba dal Brasile: Messi vuole lasciare il Barcellona “ya” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

