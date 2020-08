Calciomercato, Giampolo sogna Torreira. Napoli-Ghoulam, addio? (Di domenica 16 agosto 2020) Ghoulam-Napoli, la situazione Il Calciomercato azzurro deve concentrarsi non sono sulle entrate, ma anche sulle uscite. Uno dei nomi in partenza è Faouzi Ghoulam, terzino che dall’infortunio di Manchester del novembre 2017 non si è mai più ripreso. Il Wolverhampton è la squadra più interessata ma non mancano altre offerte. Per poter piazzare l’algerino il club partenopeo conterà sull’aiuto di Jorge Mendes. Giuntoli insiste per Gabriel Il possibile sostituto di Koulibaly è stato ormai individuato in Gabriel dos Santos Magalhães, proveniente dal Lille. La trattativa è in corso, il presidente Gerard Lopez ha dichiarato alla BBC che il calciatore deciderà settimana prossima il da farsi. Il difensore brasiliano potrebbe essere il ... Leggi su sport.periodicodaily

Si avvicina alla conclusione l’affare tra Torino e Sampdoria che porterà Karol Linetty a vestire la maglia granata. Secondo quanto riporta Sampnews24.com, le due società avrebbero già trovato l’accord ...

Calciomercato Torino, offerto contratto annuale a Biglia: si tratta

Entra nel vivo la trattativa per Lucas Biglia. Il regista argentino, che il 31 agosto prossimo si svincolerà dal Milan, come già raccontato è stato indicato al club da Marco Giampaolo che vuole affida ...

