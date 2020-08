Calciomercato Cagliari – Si punta al giovane talento rumeno Marin (Di domenica 16 agosto 2020) Fari puntati sul giovane centrocampista rumeno, classe ’98, Marius Marin che si è messo subito in luce in questa stagione con la maglia del Pisa e di proprietà del Sassuolo. Marius Marin è un centrocampista moderno che predilige il piede destro con qualità e senso della posizione, capace di occupare sia la posizione di regista davanti alla difesa che quella di mezzala. Acquistato dal Sassuolo nell’agosto del 2016 e aggregandosi immediatamente alla Primavera neroverde. Alla sua prima stagione con la Primavera del Sassuolo nel 2016/2017 colleziona 30 presenze e 1 assist, dimostrando fin da subito di essere un giocatore con talento, tant’è che viene convocato due volte in Prima squadra (con Sampdoria e Fiorentina) rimanendo però ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari Cagliari e Verona puntano un talento della Serie B Calciomercato.com Juve, deciso il futuro di Luca Pellegrini

Luca Pellegrini può restare alla Juve. Secondo quanto riferito da Tuttosport l'esterno mancino, di rientro dal prestito al Cagliari, potrebbe rimanere a Torino ...

Isla riparte dal Brasile: ad un passo l'approdo al Flamengo

L’ex centrocampista di Udinese, Juventus e Cagliari, Mauricio Isla, è ad un passo dal Flamengo. La firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

