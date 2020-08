Calciomercato Benfica: colpo Cavani. Giocatore e club alle firme (Di domenica 16 agosto 2020) Calciomercato, Cavani si appresta a diventare un nuovo Giocatore del Benfica: incontro decisivo a Parigi per chiudere. All’uruguaiano 8 milioni all’anno. Calciomercato, Cavani si appresta a diventare un nuovo Giocatore del Benfica: incontro decisivo a Parigi per chiudere. All’uruguaiano 8 milioni all’anno, bonus compresi, come riporta il quotidiano spagnolo AS. CONTRATTO SCADUTO- Uno vincolato di lusso dunque che dopo aver deciso di non rinnovare il proprio contratto con il PSG scaduto lo scorso 30 giugno, si appresta a diventare un nuovo Giocatore del Benfica. Firma prevista già per la giornata di oggi, al termine di un incontro in programma a Parigi per definire gli ultimi ... Leggi su calcionews24

