Calciomercato Atalanta, adesso sono i big a chiedere la cessione? (Di domenica 16 agosto 2020) Calciomercato Atalanta – Una stagione da ricordare. L’Atalanta è ormai una certezza in campionato e Champions League, è reduce dal terzo posto in classifica in Serie A e dalla dolorosa eliminazione ai quarti di finale della competizione europea. adesso l’intenzione della dirigenza è quella di alzare l’asticella, sono state avviate alcune trattative sul fronte mercato, in entrata ed uscita. Si sta guardano con attenzione il mercato estero e italiano, l’intenzione è quella di acquistare un centrocampista e un attaccante, i nomi sono quelli di Mirančuk della Lokomotiv Mosca e Boga del Sassuolo. E in uscita? Potrebbe essere la sessione delle cessioni importanti. Forse tre. La prima è stata già ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Atalanta, su Castagne non c'è solo il Leicester: inserimento del PSG - DiMarzio : #Atalanta, Hateboer e le dichiarazioni sul suo futuro. - DiMarzio : #Calciomercato - #Atalanta su #Thauvin del #Marsiglia. I dettagli - sportli26181512 : Vojvoda: 'Ho accordo con l'Atalanta, domani incontro con lo Sandard Liegi': L'Atalanta è vicina a Mergim Vojvoda. L… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ????#Udinese - ??Ultime -