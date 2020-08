Caccia russo affianca un aereo della Marina italiana sul Mar Nero: “Violazioni del confine non sono permesse” (Di domenica 16 agosto 2020) Un aereo della Marina militare italiana che viaggiava sopra il Mar Nero, vicino al confine russo, ha fatto scattare l’allarme a Mosca, tanto che la Difesa del Cremlino ha inviato un Caccia Su-27M per identificarlo. A dare la notizia è stato il Centro di controllo della difesa nazionale del ministero della Difesa di Mosca: “Per identificare l’obiettivo, un Caccia Su-27M delle forze di difesa aeree del Distretto militare meridionale è decollato e si è avvicinato ad una distanza di sicurezza, identificandolo come un aereo di pattugliamento Atlantic della Marina militare italiana”. Nella nota poi ... Leggi su ilfattoquotidiano

