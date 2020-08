Budget di salute, una frontiera rivoluzionaria per l’assistenza socio-sanitaria (Di domenica 16 agosto 2020) Nei giorni scorsi, in Commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera, è iniziato l’esame della proposta di legge sul Budget di salute che, una volta approvata, imprimerà una svolta rivoluzionaria al modello attuale di assistenza socio-sanitaria, mettendo la persona con disabilità o non autosufficiente, con patologie psichiatriche o croniche al centro di un percorso terapeutico riabilitante individualizzato, rispondente agli effettivi bisogni del paziente e finalizzato a una migliore qualità della vita, all’inclusione sociale e lavorativa. Siamo abituati a pensare all’idea di “salute” come assenza o guarigione da una malattia e per questo accostarla all’immagine di un ospedale o di un farmaco, mentre trascuriamo il ... Leggi su ilblogdellestelle

madipach : RT @M5S_Camera: Budget di salute, una frontiera rivoluzionaria per l’assistenza socio-sanitaria - M5S_Senato : Budget di salute, una frontiera rivoluzionaria per l’assistenza socio-sanitaria - M5S_Camera : Budget di salute, una frontiera rivoluzionaria per l’assistenza socio-sanitaria - Ndrmd_Ln3 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - L'appello dei diabetici sardi: 'Non sospendete i nostri piani terapeutici per mancanza di budget' https://t.c… - Rolfi39 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - L'appello dei diabetici sardi: 'Non sospendete i nostri piani terapeutici per mancanza di budget' https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Budget salute Legge Rilancio: semaforo verde ai budget di salute e al welfare di prossimità Secondo Welfare L'appello dei diabetici sardi: "Non sospendete i nostri piani terapeutici per mancanza di budget"

Un nuovo grido d'allarme nell'Isola dai malati di diabete, una malattia che in Sardegna detiene il triste primato con 110mila pazienti su una popolazione di 1.648.000 abitanti. La Federazione Diabete ...

Fido, ma quanto mi costi? Il budget annuo per un cane di taglia media va dai 700 ai 1.800 euro

Un cane, si sa, è una compagnia in grado di dare un carico di affetto, amore e fedeltà impagabili. Ma la sua gestione può essere anche un impegno economico di una certa rilevanza. Prima di prendere un ...

Un nuovo grido d'allarme nell'Isola dai malati di diabete, una malattia che in Sardegna detiene il triste primato con 110mila pazienti su una popolazione di 1.648.000 abitanti. La Federazione Diabete ...Un cane, si sa, è una compagnia in grado di dare un carico di affetto, amore e fedeltà impagabili. Ma la sua gestione può essere anche un impegno economico di una certa rilevanza. Prima di prendere un ...