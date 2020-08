Bruno Fernandes rivela: “Ho imparato a giocare lontano da casa in Italia” (Di domenica 16 agosto 2020) Il Manchester United ha ritrovato gioco e risultati grazie al suo arrivo. Bruno Fernandes è uno dei top player più apprezzati in Inghilterra. E con lui i Red Devils sognano di arrivare fino in fondo in Europa League. Ma prima c'è l'ostacolo Siviglia in semifinale.caption id="attachment 984823" align="alignnone" width="1024" Bruno Fernandes (getty images)/captionGRAZIE ITALIALo stesso Bruno Fernandes ha rivelato un particolare del suo ambientamento in Premier League nel corso della conferenza stampa: "Non posso dire che è stato facile ma i risultati sono buoni e io ho segnato diversi gol. Per me è stato facile perché i miei compagni, lo staff e l'allenatore mi hanno aiutato molto. Tutti mi hanno dato sicurezza. Per me è ... Leggi su itasportpress

