Brie Larson, Captain Marvel svela: "Ad un provino mi chiesero di vestirmi sexy" (Di domenica 16 agosto 2020) Sul suo canale YouTube, Brie Larson ricorda le sue avventure come attrice e confessa che le è stato chiesto una volta di vestirsi più sexy per un'audizione. Vi immaginate di chiedere insistentemente a Captain Marvel di indossare minigonna e tacchi alti? Brie Larson ricorda alcune sue disavventure sul campo cinematografico e racconta che uno dei suoi provini peggiori è stato quello in cui le hanno più volte chiesto di vestirsi più sexy. Brie Larson ha aperto il suo canale YouTube all'inizio di luglio. Il canale offre molti aneddoti sulla carriera di Larson e l'ultimo video dipinge un quadro di problemi che, in realtà, si presentano sistematicamente a Hollywood, ... Leggi su movieplayer

LOS ANGELES - Prima di raggiungere l'Oscar con "Room" e il successo popolare con "Captain Marvel", Brie Larson si è vista chiudere in faccia molte porte. Lo ha spiegato con un video pubblicato venerd ...

Anche le attrici più famose al mondo hanno dovuto affrontare diverse delusioni nel corso della loro carriera. Brie Larson, ad esempio, si era proposta sia per Star Wars sia per The Big Bang Theory, se ...

