Brad Pitt e la scena di sesso in Thelma & Louise | Ridley Scott gli spruzzò l' acqua addosso

Brad Pitt, quella volta che Ridley gli bagnò gli addominali per renderlo più sexy

Nel corso di una recente e lunga intervista rilasciata ai microfoni del Daily Beast, Geena Davis ha avuto modo di parlare della sua lunga e prolifica carriera e soffermarsi anche su diverse curiosità ...

Geena Davis, protagonista di Thelma & Louise, ha raccontato come fu scelto Brad Pitt per il film e un aneddoto sulle scene di sesso, enfatizzate da spruzzi d'acqua. NOTIZIA di FABIO FUSCO — 16/08/2020 ...Nel corso di una recente e lunga intervista rilasciata ai microfoni del Daily Beast, Geena Davis ha avuto modo di parlare della sua lunga e prolifica carriera e soffermarsi anche su diverse curiosità ...