Borussia Dortmund | Favre | “Mario Götze dei tempi passati era bravo quanto Messi”

Il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre elogia Mari Götze nonostante l'ex campione del mondo con la Germania nel 2014 sia in totale appannamento. Ma Favre dovendo elencare tutti i più bravi calciatori giovani messisi in luce con la maglia giallonera ha detto:"Ci sono stati due bravi, giovanissimi difensori centrali qui, Neven Subotic e Mats Hummels, e nelle posizioni di terzino c'erano due macchine, il giovane Piszczek e Schmelzer. Avevi due assassini a centrocampo e ottimi giocatori davanti: Mario Götze era come Messi allora, e che dire di Robert Lewandowski ", ha spiegato Favre che in merito alla prossima stagione ha detto: "Non ho paura di nessuna pressione e non ne sento. Serve solo una squadra stabile e forte che giochi costantemente ai massimi livelli.

Borussia Dortmund contro Atletico Madrid per il doppio assalto ad Allan; offerta al ribasso al calciomercato Napoli Cresce l’interesse attorno ad Allan. Dato in uscita dagli azzurri ormai da mesi, il ...

Il Borussia Dortmund piomba su Allan. C'è anche il club tedesco sulle tracce del centrocampista del Napoli, già monitorato dall'Atletico Madrid. Allan, in azzurro dal 2015 (33 presenze e 2 gol in stag ...

