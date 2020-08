Borussia Dortmund, Favre elogia Götze: «Mario era come Messi» (Di domenica 16 agosto 2020) Il tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha parlato dei talenti avuti dal club tedesco per poi elogiare Mario Gotze Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato dei talenti avuti dalla squadra tedesca per poi soffermarsi sulla prossima stagione. Ecco le sue parole: TALENTI – «Ci sono stati due bravi, giovanissimi difensori centrali qui, Neven Subotic e Mats Hummels, e nelle posizioni di terzino c’erano due macchine, il giovane Piszczek e Schmelzer. Avevi due assassini a centrocampo e ottimi giocatori davanti: Mario Götze era come Messi allora, e che dire di Robert Lewandowski». PROSSIMA STAGIONE – «Non ho paura di nessuna pressione e non ne ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund Haaland canta Bob Marley nel ritiro del Borussia Dortmund. VIDEO Sky Sport Germania, esagera anche il Dortmund: 11-2 in amichevole

Il calcio tedesco è in un momento d’oro e dopo il punteggio tennistico del Bayern col Barcellona fa sorridere il risultato dell’ultima amichevole del Borussia Dortmund. Qualcuno fermi i tedeschi. Altr ...

Juve, Kulusevski già grande: fa doppietta nel Top 11

Nessuno come lui, almeno in Serie A. Nessuno come Dejan Kulusevski. Basta aver visto le partite del Parma, o anche solo gli highlights, e aver letto due numeri, 12 gol e 8 assist alla prima stagione d ...

