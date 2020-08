Bonus professionisti 1.000 euro, in arrivo la tranche di maggio: le novità (Di domenica 16 agosto 2020) Si torna a parlare del Bonus 1.000 euro per i professionisti. E questa dovrebbe essere la volta buona per notai, architetti, ingegneri, dentisti e avvocati per riuscire a richiedere e ottenere il Bonus relativo a maggio (con tre mesi e più di ritardo, insomma). Nella relazione che accompagna la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto agosto vengono infatti chiarite le modalità per ottenere i 1.000 euro del reddito di ultima istanza. Non solo: il Governo fa anche chiarezza su quale sia la possibile platea che avrà accesso al Bonus e come intende finanziarlo. Insomma, a meno che non intervengano modifiche nel corso dell’approvazione alla Camera dei Deputati e al Senato, il Bonus professionisti 1.000 ... Leggi su quifinanza

ricpuglisi : Il governo Conte ha deciso di pagare alcuni bonus (come quello ai professionisti) senza valutazione del reddito E d… - fattoquotidiano : Sole 24 Ore, speso un miliardo di euro per i bonus ai professionisti. Architetti, avvocati, psicologi, oltre uno su… - qui_finanza : Bonus professionisti 1.000 euro, in arrivo la tranche di maggio: le novità Avvocati, dentisti, ingegneri e altri pr… - forli24ore : Per i professionisti iscritti alle casse di previdenza in arrivo il bonus da 1.000 euro per il mese di maggio - rovigo24ore : Per i professionisti iscritti alle casse di previdenza in arrivo il bonus da 1.000 euro per il mese di maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus professionisti Bonus da 1.000 euro, parte la corsa per 530mila professionisti. Ecco chi deve fare la domanda Il Sole 24 ORE Bonus professionisti 1.000 euro, in arrivo la tranche di maggio: le novità

Si torna a parlare del bonus 1.000 euro per i professionisti. E questa dovrebbe essere la volta buona per notai, architetti, ingegneri, dentisti e avvocati per riuscire a richiedere e ottenere il bonu ...

Welfare sociale: l’Europa promuove i voucher (l’Italia i bonus)

La rete di Europa Social Service, Ess, offre l’opportunità di scambiarsi notizie tra i 20 Paesi che aderiscono all’iniziativa in merito all’adozione di strategie per sviluppare politiche attive sui te ...

Si torna a parlare del bonus 1.000 euro per i professionisti. E questa dovrebbe essere la volta buona per notai, architetti, ingegneri, dentisti e avvocati per riuscire a richiedere e ottenere il bonu ...La rete di Europa Social Service, Ess, offre l’opportunità di scambiarsi notizie tra i 20 Paesi che aderiscono all’iniziativa in merito all’adozione di strategie per sviluppare politiche attive sui te ...