Bollettino oggi, domenica 16 agosto: i numeri regione per regione, 479 nuovi casi (Di domenica 16 agosto 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a domenica 16 agosto. Non si ferma l’attività di analisi della curva epidemiologica a livello regionale con il consueto Bollettino pubblicato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Sono 479 i casi in più nella giornata di oggi su 36.807 tamponi effettuati. I guariti sono 146, mentre si contano 4 decessi nelle ultime 24 ore. ECCO LA TABELLA, regione PER regione, AGGIORNATA A domenica 16 agosto Leggi su sportface

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 15 agosto: 4 morti e 629 nuovi casi [aggiornamento delle 17:48] - SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: salgono i contagi, da oggi test rapidi a Fiumicino. LIVE - SkySport : #Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news del 16 agosto - sportface2016 : #Coronavirus - I dati di oggi della regione #Veneto - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 16 agosto: 253.915 casi totali, 4 morti in 24 ore -