Bollettino coronavirus del 16 agosto: i contagi tornano a scendere (Di domenica 16 agosto 2020) Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo Bollettino sull’epidemia di coronavirus aggiornato al 16 agosto. Nuovo Bollettino del Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia. Infatti i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 479, mentre ieri erano 629. Sembra quindi che le nuove diagnosi stiano tornando a scendere Purtroppo si registrano ancora 4 decessi, mentre i guariti sono 146. In Italia sono quasi 15mila le persone positive al virus. Bollettino sul coronavirus del 16 agosto (Getty Images)LEGGI ANCHE >>> coronavirus Padova, bambina di 5 anni intubata: patologia a sangue e reni Bollettino di oggi: Casi attuali: 14.733 ... Leggi su bloglive

Il bollettino del ministero della Salute e i dati della Protezione Civile sul Coronavirus oggi 16 agosto in Italia: ci sono 479 nuovi positivi (in calo rispetto ai 629 di ieri) con 36807 tamponi proce ...Continua a rimanere fermo, per il secondo giorno consecutivo, anche il numero dei guariti. Nessun caso viene riportato dal consueto bollettino ufficiale e bilancio complessivo bloccato dunque a 1.091 ...