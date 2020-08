Bollettino Coronavirus del 16 Agosto 2020 (Di domenica 16 agosto 2020) Oggi, 16 Agosto, l’incremento nazionale dei casi è +0,18% (ieri +0,24%) con 253.915 contagiati totali, 203.786 guarigioni e 35.396 deceduti (+4). Le infezioni in corso sono 14.733 (+327, ieri 14.406). Elaborati 36.807 tamponi (ieri 53.123) con 479 positivi: rapporto positivi/tamponi 1,30% (ieri 1,18%). I ricoverati con sintomi sono 787 (+23), le terapie intensive 56 (+1). Nuovi casi soprattutto in: Veneto 78, Lazio, 68, Lombardia 61, Emilia Romagna 51, Campania 46, Piemonte 40, Sicilia 39. In Lombardia curva + 0,06% (ieri +0,09%) con 4.882 tamponi (ieri 7.208) e 61 positivi (15 a Milano città); rapporto positivi /tamponi 1,24% (ieri 1,30%); 97.380 i contagiati totali: -2 i ricoverati (147); + 1 (13) le terapie intensive; 3 decessi. Con al tendenza attuale e in assenza di nuove contromisure non è azzardato ipotizzare, per la riapertura delle ... Leggi su sbircialanotizia

