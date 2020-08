Bollettino coronavirus 16 agosto: si allargano i contagi portati dalla Croazia (Di domenica 16 agosto 2020) Il Bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute. Il governo pensa alle prime chiusure dopo l’aumento dei contagi dei giorni scorsi. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 479, altre 4 vittime. In Lombardia 61 nuovi casi, 51 in Emilia-Romagna, 34 in Toscana. coronavirus: 60enne contagiato da figlio tornato dalla Croazia è grave Un 60enne, positivo al coronavirus, è stato trasferito in terapia intensiva all’ospedale Marche Nord di Pesaro. L’uomo, di Fano (in provincia di Pesaro e Urbino) è il papà di un ragazzo che era da poco rientrato da una vacanza in Croazia. Proprio la Croazia ha fatto registrare ... Leggi su chenews

