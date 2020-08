Blaise Matuidi rivela: “Quando ho avuto il coronavirus Maurizio Sarri mi ha chiamato tutti i giorni” (Di domenica 16 agosto 2020) Blaise Matuidi ha appena detto addio alla Juventus e ha rilasciato un’interessante intervista all’Equipe. “Essere stato uno dei primi giocatori ad essere positivo al Covid-19 mi ha fatto riflettere. Il legame con la mia famiglia, dopo due mesi chiuso in casa con loro, si è rafforzato come non mai durante la mia carriera e, nonostante stessero bene in Italia, mi sono detto: cosa è meglio per loro? Forse era il momento di cambiare direzione. A gennaio mi aveva contattato l’Inter Miami ma io ero convinto di continuare alla Juve. Poi a fine giugno si sono rifatti vivi e allora a luglio mi sono incontrato con la dirigenza juventina e gli ho chiesto di risolvere il mio ultimo anno di contratto. Non ho parlato con Pirlo, per quel che ne so a quei tempi non c’era in ballo un cambio allenatore”. “Mai ... Leggi su calciomercato.napoli

