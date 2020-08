‘Black Butterfly’: trama e curiosità del thriller 2017 con Antonio Banderas (Di domenica 16 agosto 2020) ‘Black Butterfly’ (2017) è il titolo del thriller con protagonista Antonio Banderas in onda stasera su Rai Tre. Continua l’estate thriller che i canali Rai stanno proponendo con un film del 2017, ‘Black Butterfly’, intepretato da Antonio Banderas. Il regista è Brian Goodman, la cui vita travagliata sembra a sua volta tratta da un film. thriller psicologico che indaga le profonde inquietudini dell’animo umano e il desiderio di realizzazione, ‘Black Butterfly’ ha delle idee promettenti per un film d’esordio ma non riesce del tutto a essere originale come vorrebbe. I critici più severi hanno accusato il film di ispirarsi troppo pesantemente a ... Leggi su nonsolo.tv

