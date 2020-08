Bimbo di 5 anni positivo al Covid-19 ricoverato in terapia intensiva a Padova (Di domenica 16 agosto 2020) Un Bimbo di cinque anni Covid positivo ricoverato in terapia intensiva pediatrica: è stato necessario intubarlo perché i suoi piccoli polmoni colpiti dall’infezione non gli permettevano più di respirare da solo. Venerdì, per fortuna, le sue condizioni sono leggermente migliorate. La notizia è riportata da Il Mattino di Padova.Il bambino era stato ricoverato qualche giorno fa accusando i sintomi tipici del Covid 19 e infatti il tampone a cui è stato sottoposto ha subito confermato la diagnosi dell’infezione. Tutta la sua famiglia è stata messa in isolamento e attende l’esito dei tamponi. Leggi su huffingtonpost

