Bielorussia, Marcia della Libertà a Minsk contro Lukashenko (Di domenica 16 agosto 2020) Continuano le proteste in Bielorussia contro la rielezione di Lukashenko, mentre questi ha appena annunciato di aver stretto un accordo con la Russia per la sicurezza nazionale. In Bielorussia a Minsk, si terrà nella giornata di oggi una manifestazione contro la rielezione di Lukashenko denominata “La Marcia della Libertà”. Sempre nella capitale si terrà in … L'articolo Bielorussia, Marcia della Libertà a Minsk contro Lukashenko proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

