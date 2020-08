Bielorussia, Lukashenko: “Putin ci ha offerto assistenza per la sicurezza”. Papa Francesco: “Dialogo, stop alla violenza” (Di domenica 16 agosto 2020) Vladimir Putin pronto a intervenire in appoggio all’alleato bielorusso, il presidente Alekasndr Lukashenko, sommerso dalle proteste dopo la rielezione per il sesto mandato. Nel corso del loro ultimo colloquio telefonico, il capo del Cremlino ha fatto sapere che la Russia ha acconsentito a fornire assistenza per la sicurezza se Minsk lo richiederà. Lukashenko non ha precisato che tipo di assistenza fornirebbe la Russia ma si era limitato a dire che “a proposito della componente militare, abbiamo un accordo con la Federazione russa nella cornice dell’accordo di unione fra i Paesi” e “questi sono momenti che rientrano in questo accordo”. Parole che contrastano nettamente con il messaggio lanciato da Papa Francesco che, durante l’Angelus, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

