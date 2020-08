Bielorussia, domenica di manifestazioni. Il dilemma di Putin (Di domenica 16 agosto 2020) È stata un’altra giornata straordinaria, questa domenica di ferragosto, per la Bielorussia. Tutto un paese si è mosso pacificamente ma determinato per mettersi alle spalle un passato che non vuole passare. A Minsk la folla che manifesta per le dimissioni di Lukashenko è un fiume che scende per tutte le vie principali, ma in tutte le cittа lo spettacolo è lo stesso: migliaia e migliaia di persone in piazza che chiedono di voltare pagina. Salihorsk cittadina mineraria a sud di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

