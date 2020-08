Bielorussia: decine di migliaia a 'marcia per la libertà' (Di domenica 16 agosto 2020) MINSK, 16 AGO - Diverse decine di migliaia di oppositori bielorussi si sono radunati in piazza a Minsk per l'attesa grande "marcia per la libertà" contro il presidente Alexander Lukashenko in quello ... Leggi su corrieredellosport

valigiablu : Bielorussia, decine di migliaia di cittadini in marcia per la democrazia e per denunciare violenza e torture della… - RomanoRandagio : RT @LuigiDeBiase: 22/n Palazzo del governo a #Minsk. Gli uomini delle squadre antisommossa abbassano gli scudi di fronte a una manifestazio… - ilpiotr : Bielorussia, oggi a Minsk è il giorno della manifestazione pro-lukashenko, decine di bus in arrivo da ogni angolo d… - PaoloPeraino : RT @msapia24: Il resto del mondo ha il diritto di guardare mentre #Lukashenko 'ignora il dissenso' - su @RaiNews - #ClaudioLocatelli raccon… - beniaminonatale : RT @msapia24: Il resto del mondo ha il diritto di guardare mentre #Lukashenko 'ignora il dissenso' - su @RaiNews - #ClaudioLocatelli raccon… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia decine Bielorussia: decine di migliaia a 'marcia per la libertà' - Ultima Ora Agenzia ANSA Bielorussia: decine di migliaia a 'marcia per la libertà'

- MINSK, 16 AGO - Diverse decine di migliaia di oppositori bielorussi si sono radunati in piazza a Minsk per l'attesa grande "Marcia per la libertà" contro il presidente Alexander Lukashenko in quello ...

Bielorussia, le forze armate abbassano gli scudi in solidarietà con i manifestanti

Decine di migliaia di persone hanno partecipato nella capitale Minsk alle esequie di un manifestante, ucciso durante le proteste dei giorni scorsi. n funerale è stato il pretesto per una… Leggi ...

- MINSK, 16 AGO - Diverse decine di migliaia di oppositori bielorussi si sono radunati in piazza a Minsk per l'attesa grande "Marcia per la libertà" contro il presidente Alexander Lukashenko in quello ...Decine di migliaia di persone hanno partecipato nella capitale Minsk alle esequie di un manifestante, ucciso durante le proteste dei giorni scorsi. n funerale è stato il pretesto per una… Leggi ...