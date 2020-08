"Beppe Lessie è tornato a casa". Paragone smaschera Grillo: "sputtanamento e tradimento", mai così duro (Di domenica 16 agosto 2020) Da Movimento a "Mo vi mento". Gianuigi Paragone non nasconde, dietro l'ironia, l'amarezza per il tradimento del Movimento 5 Stelle. Il senatore ex grillino parla apertamente di "sputtanamento" dei 5 Stelle, dopo il voto sulla piattaforma Rousseau di venerdì che ha sancito, con la vittoria dei sì, il superamento di due dogmi dei 5 Stelle delle origini, il divieto di alleanze e il limite inderogabile di due mandati. Chi li aveva fissati, il fondatore Gianorberto casaleggio, "è morto una seconda volta, senza funerali", sentenzia Paragone. E lo slogan Onestà onestà? "Quale onestà - domanda provocatoriamente il giornalista/senatore sul Tempo -, quando si rinnega il programma? A due anni dalla tragedia del ponte Morandi ... Leggi su liberoquotidiano

