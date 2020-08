Benevento, scatta la missione serie A: oggi il raduno, domani il volo per l’Austria (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’attesa è finita, la nuova stagione del Benevento può ufficialmente partire. Inzaghi, staff e calciatori si ritroveranno oggi per il consueto raduno, svolgeranno le visite mediche, un allenamento all’Imbriani e poi metteranno a posto le ultime cose prima del volo per l’Austria previsto nel pomeriggio di domani, quando la squadra raggiungerà prima Innsbruck e poi il quartier generale di Seefeld in Tirol. A meno di venti giorni dall’ultima gara ufficiale del campionato di B, coincisa con la vittoria ad Ascoli, la Strega è già pronta per una nuova avventura. Agli ordini del tecnico ci sarà, almeno nella fase iniziale, un solo volto nuovo. Si tratta chiaramente di Kamil ... Leggi su anteprima24

Forza Italia, e non solo, a sostegno di Iannace, revocato dall'Asi

“La revoca di Nascenzio Iannace dal Consiglio Generale dell’ASI è la plastica dimostrazione di una visione feudale della politica che deve essere archiviata definitivamente, se vogliamo che il Sannio ...

