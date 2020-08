“BEER YOGA”…quando l’happy hour sposa l’attività fisica! (Di domenica 16 agosto 2020) Proprio così… avete capito bene… non sto scherzando: BEER YOGA! Questa nuova tendenza ci è stata tramandata dei nostri amici australiani! Si tratta di una pratica molto stimolante per tutti coloro che necessitano per così dire di un piccolo incentivo. Questa originalissima combo di alcool e attività fisica sembra avere origine dalle comunità hipster di Berlino,anche se, al momento, è praticata maggiormentenegli Stati Uniti. Yoga: i benefici per lui e per lei Qual’è punto di forza di questa disciplina? Gli ideatori sostengono la profonda convinzione che lʼunione dei due piaceri, corpo e mente,possa portare lʼuomo a raggiungere uno stato di benessere generale. Ma di cosa si tratta? I praticanti del Beer Yoga si cimentano nelle tipiche posizioni dello yoga,utilizzando una bottiglia di birra. Ad esempio ... Leggi su sport.periodicodaily

