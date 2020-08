Bayern, Boateng: “Temiamo il Lione, non per caso ha eliminato la Juventus” (Di domenica 16 agosto 2020) Il Bayern che umiliato il Barcellona tornerà in campo il 19 agosto per sfidare in semifinale di Champions League il Lione. Il difensore dei bavaresi Jerome Boateng in sala stampa ha parlato non solo del match con i francesi: "Arrivare lontano in Champions League era il nostro grande obiettivo in questa stagione. Eravamo molto motivati, soprattutto perché siamo stati eliminati l'anno scorso dal Liverpool. Stiamo giocando ad un livello molto alto e direi anche meglio della fase iniziale della Bundesliga. Sapevamo fin dall'inizio di avere una qualità molto alta e una buona squadra. Ma devi dimostrarlo in campo. Nello spogliatoio si sta bene e tutti si capiscono e si rispettano, ma è anche chiaro che non tutti sono migliori amici. Sappiamo quando dobbiamo essere concentrati e aiutarci l'un con l'altro. Io sono ... Leggi su itasportpress

