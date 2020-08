Bastia Umbria, giovane investito e ucciso da un’auto: arrestati i tre occupanti del veicolo. “Potevamo andare solo a marcia indietro” (Di domenica 16 agosto 2020) Sono stati arrestati i tre giovani coinvolti nella morte di un ventiquattrenne, investito da un’auto dopo uno scontro tra due gruppi avvenuto nei pressi di un locale di Bastia Umbra, in provincia di Perugia. Omicidio preterintenzionale e rissa aggravata i reati ipotizzati a loro carico. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Assisi -comandati dal tenente colonnello Marco Vetrulli – i tre giovani, residenti tra Bastia ed Assisi, erano sull’auto che ha travolto la vittima. Dopo una prima discussione con l’altro gruppo, composto da ragazzi dello spoletino, gli arrestati hanno cercato di allontanarsi con la vettura. Gli altri, però, si sono messi a rincorrere l’auto: a quel punto uno degli occupanti è sceso e – sempre in base a quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano

