Bassetti: “Vi spiego perché non dovete più avere paura del Covid” (Di domenica 16 agosto 2020) L’infettivologo genovese continua a tenere lontano l’allarmismo e ci spiega anche con i grafici perché il coronavirus non ci deve più spaventare. matteo Bassetti foto facebookParola d’ordine: nessuna paura! Matteo Bassetti ha pubblicato sul suo profilo Facebook alcune tabelle con i dati dei contagi in Italia e nel mondo. Il suo intento è quello di tranquillizzare l’Italia sui dati in crescita dei contagi giornalieri. Insieme al primario dell’Ospedale San Raffaele di Milano, il dottor Alberto Zangrillo, Bassetti da tempo dichiara che i nuovi contagiati non possono essere paragonati a quelli di marzo, perché il Covid ha perso carica virale. Per spiegare la nuova evoluzione dell’epidemia il direttore del San Martino ha elaborato alcune ... Leggi su chenews

