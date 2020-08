Barcellona, Repubblica: “Anche Allegri tra i candidati per la panchina” (Di domenica 16 agosto 2020) Non solo Koeman, Xavi e Pochettino. Secondo quanto riporta Giulio Cardone di Repubblica, c’è anche Massimiliano Allegri tra i candidati a diventare il prossimo allenatore di un Barcellona lacerato dall’umiliazione inflitta dal Bayern Monaco nel quarto di finale di Champions League terminato 8-2 per i tedeschi. Sarà decisiva la riunione di lunedì tra i soci del club catalano e se l’attuale presidente Bartomeu riuscisse a confermare la fiducia, allora il tecnico toscano potrebbe davvero raccogliere l’eredità di Quique Setien. Secondo Repubblica, però, un tema spinoso è rappresentato dalle elezioni presidenziali in programma a febbraio del 2021. Bartomeu vorrebbe proporre al tecnico livornese un solo anno di contratto con l’opzione di ... Leggi su sportface

