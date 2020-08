Barcellona, il presidente Bartomeu annuncia: "Quique Setién è stato esonerato" (Di lunedì 17 agosto 2020) "Quique Setién è stato esonerato". Queste le brevi dichiarazioni del presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu a Tiempo de Juego. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona presidente Rivoluzione al Barcellona: dopo il Bayern licenziati l’allenatore Setién e tre dirigenti Sport Fanpage Barcellona, il presidente Bartomeu annuncia: "Quique Setién è stato esonerato"

"Quique Setién è stato esonerato". Queste le brevi dichiarazioni del presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu a Tiempo de Juego. Non c'è ancora l'ufficialità, ma l'avventura del tecnico spagnolo ...

