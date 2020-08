Barcellona, caos dopo la disfatta in Champions League: da Rakitic a Umtiti, sette giocatori vicini all’addio (Di domenica 16 agosto 2020) caos e rivoluzione all'orizzonte in casa del Barcellona.La disfatta in Champions League contro il Bayern Monaco, che ha eliminato i blaugrana con il clamoroso risultato di 8 a 2, porterà inevitabilmente a grandi cambiamenti in casa del Barcellona. Subito dopo la fine della partita, lo spogliatoio del club spagnolo ha chiesto l'esonero del tecnico Quique Setién, il quale era già molto a rischio per aver perso a sorpresa un campionato che sembrava già vinto regalandolo di fatto agli eterni rivali del Real Madrid.Oltre all'allenatore, destinati a lasciare il club sembrano essere anche i due direttori sportivi, Abidal e Planes, responsabili della costruzione della rosa, e l'amministratore delegato Grau. ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Barcellona, caos dopo la disfatta in #ChampionsLeague: da Rakitic a Umtiti, sette giocatori vicini all'addio - infoitsport : Arthur, che caos: pronta una multa salata dal Barcellona. Dalla Spagna: 'Non si unirà subito alla Juve' - Abocconetti : Setien ai saluti, monte ingaggi da tagliare, elezioni anticipate? #Barcellona nel caos - La Gazzetta dello Sport… - ilbianconerocom : Arthur, che caos: pronta una multa salata dal Barcellona. Dalla Spagna: 'Non si unirà subito alla Juve'… - Cucciolina96251 : RT @danieletrecca: Caos #Barcellona, detto che le piste #Pochettino e #Xavi restano le più battute al momento, di recente #Kluivert ha rila… -