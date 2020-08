Bambino di 5 anni in terapia intensiva: il coronavirus sta cambiando? (Di domenica 16 agosto 2020) C'è anche un Bambino di 5 anni tra i ricoverati in terapia intensiva all'Ospedale di Padova per coronavirus. La notizia, riportata dal quotidiano locale Il Mattino, getta una luce sinistra su questa "seconda ondata" di contagi e soprattutto è la dimostrazione plastica di come il Covid tenda ora a colpire molto più che nella scorsa primavera persone giovani (l'età media ora si è abbassata intorno ai 50 anni), anche ragazzi di 20 anni e addirittura pre-adolescenti. Il Bambino è stato intubato perché i suoi polmoni colpiti dall'infezione non gli consentivano di respirare in autonomia e solo venerdì scorso, prima di Ferragosto, le sue condizioni sono leggermente migliorate. Il tampone a ... Leggi su liberoquotidiano

