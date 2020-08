Avete mai visto i figli di Ezio Greggio? La somiglianza è impressionante [FOTO] (Di domenica 16 agosto 2020) Comico, cabarettista e conduttore, nonché attore e regista, non tutti sanno che Ezio Greggio ha iniziato la sua carriera come giornalista. La sua vita è stata al centro del gossip anche per le sue numerose relazioni. Per oltre vent’anni è stato sposato con la spagnola Isabel Bengochea, dalla quale ha avuto i due figli, Giacomo e Gabriele, attore e scrittore. Chi sono Giacomo e Gabriele, i figli di Ezio Greggio FOTO Si chiamano Giacomo e Gabriele e sono i figli che Ezio Greggio ha avuto dalla prima moglie Isabel Bengochea. Entrambi hanno una somiglianza ben visibile con il papà, anche se hanno intrapreso strade molto diverse. Gabriele è vive a Londra e fa ... Leggi su velvetgossip

fleinaudi : “Forse lo avete capito, io al Referendum voto NO” “Io alle ondate demagogiche non riesco mai a dire di sì”… - Simo07827689 : RT @confundustria: I calzini usati e mai lavati di Sua Eminenza Carlo Bonomi hanno raggiunto offerte stratosferiche all'asta online di Soth… - TusciaP : @pdnetwork @Mov5Stelle Ve la ricordate il cesso a pedale e tutte le battaglie fatte contro il Pd? Noi ex del movim… - leiafisherx : RT @boscodiconifere: Non mi stancherò mai di ripeterlo, non dopo il lavaggio del cervello che avete fatto ad una ragazzina LESBICA per aver… - sof_iaiao : avete mai pensato al suicido? cioè seriamente -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Federica Nargi, avete mai visto sua sorella? Bellissima proprio come lei – FOTO Yeslife Spunta un'agghiacciante ipotesi: Gioele morto nell'incidente, Viviana si sarebbe suicidata

C'è una nuova agghiacciante ipotesi investigativa sulla morte di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata senza vita tra i boschi di Caronia sabato scorso, e sulla scomparsa del figlio di 4 anni, Gioe ...

A Barcarello aggredita una giornalista e un’amica dagli accampati nelle tendopoli, “C’è chi ha ripreso l’aggressione”

“In tanti anni di attività – racconta – non avevo mai visto una cosa così. La rabbia, la violenza senza motivo sfogata senza remore. Quello che ferisce di più però è stata l’indifferenza di tanti che ...

C'è una nuova agghiacciante ipotesi investigativa sulla morte di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata senza vita tra i boschi di Caronia sabato scorso, e sulla scomparsa del figlio di 4 anni, Gioe ...“In tanti anni di attività – racconta – non avevo mai visto una cosa così. La rabbia, la violenza senza motivo sfogata senza remore. Quello che ferisce di più però è stata l’indifferenza di tanti che ...