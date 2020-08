Australia, surfista salva la moglie da uno squalo prendendolo a pugni (Di domenica 16 agosto 2020) Un surfista ha salvato la moglie dall’attacco di uno squalo bianco, saltandogli addosso e prendendolo a pugni in testa. Alla fine l’animale ha lasciato andare la donna, che così si è salvata. L’episodio è avvenuto in Australia, e precisamente a largo di una spiaggia vicino a Port Macquarie, a circa 400 km a Nord di Sydney nella giornata di ieri, 15 agosto 2020. La 35enne è stata morsa due volte alla gamba destra da uno squalo bianco di tre metri. “Il suo partner ha iniziato a picchiare l’animale fino a quando non l’ha lasciata”, si legge nel comunicato della polizia. “Lo squalo non intendeva lasciarla, allora il surfista ... Leggi su tpi

