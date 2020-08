Australia, freddo, battaglia di canguri sotto la neve. Video meteo (Di domenica 16 agosto 2020) Fantastico Video….. Varie ondate di freddo si sono abbattute in Australia, vi avevamo parlato di neve insolita nell’Isola di Tasmania. Vi segnaliamo in freddo anche in alcune aree del Brasile. Ondata di freddo non sono affatto insolite in questo periodo dell’inverno australe, ed in un contesto di fenomeni estremi, queste possono assumere anche caratteristica di eccezionalità. Il Video dei due canguri che lottano, o forse giocano, sotto una fitta nevicata è abbastanza insolita, anche perché in Australia la neve cade quasi esclusivamente sui maggiori rilievi del sud. Ma talvolta, la neve compare anche in località ... Leggi su meteogiornale

MeteoNotizie : Ondata di freddo tra Australia e Tasmania con il record di freddo di -14.2 gradi nella città di Liawenee

Australia, freddo, battaglia di canguri sotto la neve. Video meteo Meteo Giornale

Meteo Australia, ondata di freddo con nevicate. Gelo anomalo

Anche in Australia il meteo invernale si è sensibilmente irrigidito a causa di una irruzione d’aria antartica. Si sono avute nevicate sino a quote molto basse (anche vari gradi sottozero), e temperatu ...

