Austin Dillon salta la gara di Daytona (Di domenica 16 agosto 2020) La NASCAR debutta questa sera sul tracciato stradale di Daytona, ma dovrà fare a meno di Austin Dillon. Il pilota (e nipote) di Richard Childress è difatti risultato positivo al Covid-19, e dovrà stare lontano dalla sua Chevrolet per un po’. Dillon, vincitore della gara del Texas circa un mese fa, è in quarantena, e dovrà sottoporsi a nuovi controlli per riprendere l’attività. NASCAR 2020 Texas: gara pazza, vince Dillon Al posto di Dillon il Richard Childress Racing schiererà il giovane Kaz Grala, che fa così il suo debutto nella Cup Series. Austin Dillon perché è out per Daytona Secondo quanto riportato dallo ... Leggi su sport.periodicodaily

StockCarLiveITA : Austin Dillon positivo al coronavirus. Non se ne esce manco ad Ferragosto #NascarIT -

Ultime Notizie dalla rete : Austin Dillon NASCAR | Austin Dillon positivo al coronavirus | P300.it P300.it | News F1 e Motorsport Nascar: Harvick completa la doppietta in Michigan

Dopo il risultato della prima gara in Michigan, sembrava probabile che Kevin Harvick potesse dire la sua anche nella seconda, programmata solo 24 ore dopo, e così alla fine è stato. La Ford Mustang nu ...

Harvick va al raddoppio

?Kevin Harvick completa al Michigan International Speedway il suo dominio sul weekend NASCAR con doppio appuntamento. Dopo aver vinto con autorità la prima corsa, la Ford Mustang numero 4 del team Ste ...

Dopo il risultato della prima gara in Michigan, sembrava probabile che Kevin Harvick potesse dire la sua anche nella seconda, programmata solo 24 ore dopo, e così alla fine è stato. La Ford Mustang nu ...?Kevin Harvick completa al Michigan International Speedway il suo dominio sul weekend NASCAR con doppio appuntamento. Dopo aver vinto con autorità la prima corsa, la Ford Mustang numero 4 del team Ste ...