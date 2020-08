Atletica, gli azzurri brillano nel meeting di Stettino: Elena Bellò si migliora negli 800 metri (Di domenica 16 agosto 2020) Sorrisi azzurri in Polonia, al meeting di Stettino. negli 800 metri si rende protagonista di un bel miglioramento Elena Bellò che corre in 2:01.34, togliendo quasi un secondo al record personale di 2:02.28 realizzato due anni fa sulla pista belga di Oordegem. La 23enne vicentina delle Fiamme Azzurre, che si allena a Trento sotto la guida tecnica di Massimo Pegoretti, chiude al terzo posto nella gara vinta dalla britannica Alexandra Bell in 2:00.28 davanti alla connazionale Adelle Tracey (2:00.99). Nella passata stagione la veneta è riuscita a raggiungere la finale degli 800 agli Europei under 23, dove ha ripetuto il sesto posto della precedente edizione, e quest’inverno ha conquistato il suo terzo tricolore indoor ... Leggi su sportfair

