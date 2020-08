Atletica, Elena Bellò scende a 2:01.34 negli 800 in Polonia (Di domenica 16 agosto 2020) Elena Bellò protagonista al meeting di Stettino. negli 800 metri l’azzurra ha sfoggiato un gran miglioramento correndo in 2:01.34, togliendo quasi un secondo al record personale di 2:02.28 realizzato due anni fa sulla pista belga di Oordegem. La 23enne ha chiuso al terzo posto alle spalle della britannica Adelle Tracey (2:00.99) e della connazonale Alexandra Bell (2:00.28). Sorride anche Isabel Mattuzzi sui 3000 siepi. La mezzofondista delle Fiamme Gialle si è imposta con il crono di 9:50.73 e ritocca ancora il proprio miglior risultato dell’anno. Leggi su sportface

I valtellinesi si impongono a Chiari

Ottimi risultati degli atleti valtellinesi impegnati a Chiari. Nel meeting bresciano, organizzato dalla locale società dell’Atletica Chiari 1964 Libertas e valido come kermesse regionale assoluta, han ...

