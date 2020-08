Atalanta, si lavora sul mercato: interesse per Vojvoda e Miranchuk (Di domenica 16 agosto 2020) L’Atalanta sta lavorando sul mercato in entrata: piacciono Vojvoda dello Standard Liegi e Miranchuk della Lokomotiv Mosca L’Atalanta sta lavorando per rafforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. La dirigenza nerazzurra continua infatti il pressing per Mergim Vojvoda, terzino destro dello Standard Liegi. Per la trequarti di centrocampo piace invece Aleksej Miranchuk, centrocampista offensivo della Lokomotiv Mosca. Per il suo acquisto ci saranno nuovi contatti la prossima settimana ma il nodo principale è rappresentato dal suo pesante ingaggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

