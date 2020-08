Atalanta, Hateboer ai saluti: “Ho voglia di nuove sfide, è un buon momento per il salto” (Di domenica 16 agosto 2020) Hans Hateboer è pronto a salutare l'Atalanta.L'esterno olandese ha le idee chiare in merito al suo futuro. "Ho voglia di nuove sfide", ha ammesso in un'intervista rilasciata a Voetbal International. Il ciclo del classe '94 alla corte di Gian Piero Gasperini sembra dunque essere giunto, dopo tre stagioni, ai titoli di coda. Il club orobico dovrà per cui valutare le alternative per soddisfare i suoi desideri."Penso - ha detto Hateboer - che quanto ottenuto dalla squadra in questa stagione sia il massimo possibile. Negli ultimi anni i risultati sono saliti alle stelle e abbiamo raggiunto il punto più alto in assoluto. Non credo qui si possa fare molto più di questo. Offerta del Valencia? Ero in squadra da appena un anno e mezzo, ora da tre stagioni e mezzo ... Leggi su mediagol

Sport_Mediaset : #Hateboer scarica l'#Atalanta: 'Il mio ciclo qui è finito, voglio un altro club'. L'esterno nerazzurro a sorpresa:… - DiMarzio : #Atalanta, Hateboer e le dichiarazioni sul suo futuro. - SkySport : Calciomercato Atalanta, da Hateboer parole d'addio: 'Pronto al prossimo passo' - SardegnaBN : RT @Eurosport_IT: Hateboer è pronto a salutare l' #Atalanta a caccia di una nuova sfida ???? #Calciomercato | #Hateboer | #SerieA https://… - Mediagol : #Atalanta, #Hateboer ai saluti: “Ho voglia di nuove sfide, è un buon momento per il salto” -