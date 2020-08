Assembrati e senza protezioni: ecco il Ferragosto a Villa Papeete, la discoteca dell’eurodeputato della Lega amico di Salvini (Di domenica 16 agosto 2020) Nessun distanziamento, pochissime mascherine, tra cui molte indossate in maniera non corretta. Anche nella discoteca Villa Papeete, di Milano Marittima, di proprietà dell’europarlamentare della Lega, amico di Matteo Salvini, Massimo Casanova, le regole previste per evitare la diffusione del coronavirus non sono state rispettate la notte di Ferragosto. E dire che proprio lui, a metà maggio, in un’intervista al Resto del Carlino aveva detto che la discoteca doveva “restare chiusa“, a differenza dello stabilimento, celebre per essere stato il palcoscenico della crisi del governo gialloverde, e dell’annesso hotel. Solo pochi giorni fa su Facebook, invece, Casanova condivideva foto ... Leggi su ilfattoquotidiano

euro_ii : RT @unoqualsiasisia: Favaro Veneto Asl 3. Già un'ora in attesa del tampone con coda in aumento, tutti assembrati senza distanze, poche info… - IFarcela : @FalzoneEnza @sprto @angelogiorgian2 @PiscopoNicola97 Conte e i suoi amichetto al compleanno senza mascherina assem… - onda_di_mare : RT @unoqualsiasisia: Favaro Veneto Asl 3. Già un'ora in attesa del tampone con coda in aumento, tutti assembrati senza distanze, poche info… - ondivaga7 : RT @unoqualsiasisia: Favaro Veneto Asl 3. Già un'ora in attesa del tampone con coda in aumento, tutti assembrati senza distanze, poche info… - ClaudioCattivo : RT @unoqualsiasisia: Favaro Veneto Asl 3. Già un'ora in attesa del tampone con coda in aumento, tutti assembrati senza distanze, poche info… -