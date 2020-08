Ascolti Tv sabato 15 agosto Ferragosto: Una storia da Cantare 1,3 milioni, C’era una volta il West 1,1 milioni (Di domenica 16 agosto 2020) Ascolti Tv sabato 15 agosto Ferragosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Una storia da Cantare1.297 milioni e 10.8% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln C’era una volta nel West 1.105 milioni e 8.1% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Incubo in Paradiso 1.075 milioni e 7.6% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % La Sai L’Ultima? replica 1.096 milioni e 9% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Sabrina 673 mila e 5.5% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Stardust560 mila ... Leggi su dituttounpop

Gli ascolti tv della prima serata di sabato Ferragosto 2020 ha visto ascolti in prima serata davvero bassi, diciamo flop per tutti ma a salvarsi per un pelo é la replica di Una storia da cantare che o ...