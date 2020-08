Ascolti Tv sabato 15 agosto 2020: dati Auditel e share di ieri sera (Di domenica 16 agosto 2020) Ascolti Tv di ieri sabato 15 agosto 2020, ecco quali sono stati i programmi e film più visti in televisione nella serata di ieri. Alle ore 10 circa di oggi, domenica 16 agosto, i dati di ascolto e share di tutte le principali reti televisive italiane. Ascolti Tv 15 agosto 2020: dati Auditel e share prima serata di ieri I dati di ascolto e share di ieri sera, sabato 15 agosto 2020, per la prima serata delle reti Rai e Mediaset. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 15 agosto 2020: dati Auditel e share di ieri sera - toysblogit : Ascolti tv sabato 15 agosto 2020 - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2561 — Ascolti da domenica 9 a sabato 15 agosto 2020: stabili i finale di stagione… - toysblogit : Ascolti tv sabato 14 agosto 2020 - patty75443750 : @GiudiceRosy Mi sono rtwttata ieri sera perché leggevo che nessuno aveva avuto il coraggio di mettere gli ascolti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti sabato

Per andare da A a B passereste prima per C? Se si perchè? e D? Non rischia di offendersi se non gli facciamo nemmeno un saluto? Ma soprattutto, che razza di bio è questa? Siete sicuri di volere una bi ...Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere sabato 15 e domenica 16 agosto. Evento clou il concerto di Ferragosto presso la reggia di Valcasotto Le note del maestro Ennio Morricone apriranno la quar ...