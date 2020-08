Anticipazioni Una Vita mercoledì 19 agosto 2020 (Di domenica 16 agosto 2020) Mercoledì 19 agosto 2020 – Il senso di colpa di Casilda: Casilda pensa di aver fatto un guaio e dunque vuole recuperare! Così insieme alle sue colleghe della soffitta decide di aiutare Rosina a riprendersi dopo lo sconforto per il tradimento di Liberto. La donna decide di uscire e affrontare la vergogna pubblica, ma sarà molto difficile per lei perdonare il suo amato. L'articolo Anticipazioni Una Vita mercoledì 19 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

