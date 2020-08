Anticipazioni Una Vita lunedì 17 agosto 2020 (Di domenica 16 agosto 2020) Lunedì 17 agosto 2020 – I dubbi di Cinta: Cinta si sente profondamente in colpa per aver baciato Rafael, per questo motivo racconta tutto ad Arantxa nella speranza che sappia consigliarla nel modo migliore possibile. Successivamente Casilda scopre Liberto e Genoveva insieme, proprio nel momento in cui stanno facendo l’amore. La giovane è sconvolta ma nel tempo stesso i due amanti iniziano a preoccuparsi della loro reputazione messa a dura prova da questo potenziale scandalo. Il dramma è che Genoveva racconterà a suo marito un’altra versione dei fatti… L'articolo Anticipazioni Una Vita lunedì 17 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

