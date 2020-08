Anticipazioni Un Posto al sole venerdì 21 agosto 2020 (Di domenica 16 agosto 2020) Venerdì 21 agosto 2020 – Viola vuole parlare con Susanna: con le lacrime agli occhi e con il desiderio di un confronto, Viola ammette di voler parlare con Susanna. Il motivo? La ragazza si sta per sposare con Niko e non crede minimamente che il giovane sia a conoscenza del suo tradimento. Forse dovrebbe saperlo? L'articolo Anticipazioni Un Posto al sole venerdì 21 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni 17 – 21 agosto: Eugenio confessa a Viola il tradimento - infoitcultura : Anticipazioni Un posto al sole, trame prossima settimana dal 17 al 21 agosto - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 21 agosto: dolorosa scoperta per Viola - fanpage : #Upas, le anticipazioni dal 17 al 21 agosto - infoitcultura : Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni oggi 14 Agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Posto

Nella domenica post Ferragosto, torna l’appuntamento con la trasmissione Melaverde nell’edizione editing in onda alle 11.30 su Canale 5. Anche oggi 16 agosto assisteremo ad una puntata in replica in a ...Non dirlo al mio capo 2 quarta puntata episodio 7 A tuo rischio e pericolo. Dopo essere uscita con Diego, Lisa si ritrova nuovamente delusa. Infatti l’uomo, finito l’appuntamento, quando l’ha salutata ...