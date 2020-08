Anticipazioni Un Posto al sole martedì 18 agosto 2020 (Di domenica 16 agosto 2020) Martedì 18 agosto 2020 – Le buone intenzioni di Filippo: Filippo scopre qualcosa di molto grave che ha a che fare con Leonardo. Ragion per cui si precipita da Serena per raccontarle cosa ha scoperto, ma la donna come era prevedibile non gli da importanza, minimizzando la sua preoccupazione. Filippo era consapevole del suo scetticismo ma ha voluto comunque raccontarle quello che è venuto a sapere sul suo conto. Cosa farà Serena? L'articolo Anticipazioni Un Posto al sole martedì 18 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

