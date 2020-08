Anticipazioni Tempesta d’Amore martedì 18 agosto 2020 (Di domenica 16 agosto 2020) Martedì 18 agosto 2020 – Il senso di colpa di Paul: Paul si sente in colpa di essersi lasciato andare con Annabelle. Nel dubbio preferisce sottoporsi ad alcune analisi perchè ha come il sospetto di essere stato drogato. Ebbene Michael gli darà la conferma che Annabelle ha organizzato tutto per portarlo a letto. I due decidono di allearsi con lo scopo di farle pagare tutto quello che ha fatto, provocando la morte di Romy! L'articolo Anticipazioni Tempesta d’Amore martedì 18 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

infoitcultura : TEMPESTA D’AMORE 24-30 agosto 2020 anticipazioni tedesche - infoitcultura : Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Linda scopre che sua figlia è in pericolo! Nuovo ingresso? - infoitcultura : Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Walter aggredisce Natascha e… - infoitcultura : Tempesta d'amore, anticipazioni oggi 14 agosto 2020: Tim vuole ancora Franzi! - infoitcultura : Tempesta d’amore Anticipazioni 14 agosto Tim e Franzi di nuovo insieme? -